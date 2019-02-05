Чуть больше месяца в селе Илек работает обновленный кинотеатр «Урал». В конце прошлого года в его биографии началась иная точка отсчета в эпохе кино нового качества. Благодаря участию в программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и совместной работе областной и районной администрации илекчане теперь могут смотреть премьерные киноленты в 3D-формате.

В настоящий момент в 17 городах и поселках Оренбургской области работают 23 кинозала, оснащенные новым оборудованием. Таков результат совместной трехлетней работы с Фондом кино.

Таким образом, доступ к произведениям кинематографии получили более 500 тыс. человек, ранее не имевших возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Количество современных кинозалов к концу 2018 года по сравнению с 2015 годом увеличилось на 180% (с 10 до 28), а количество мест в кинотеатрах по итогам 2018 года по сравнению с 2015 годом увеличилось почти на 56 % (5594 до 8724).

Число населенных пунктов Оренбургской области, имеющих кинотеатры, с численностью населения свыше 10 тыс. человек, увеличилось в 3,75 раза: в 2015 году было 4 (Оренбург, Орск, Новотроицк, Ясный), имеющих современные кинотеатры, по итогам 2017 года — 15 (добавляются Соль‑Илецк, Бугуруслан, Новосергиевка, Акбулак, Медногорск, Бузулук, Абдулино, Кваркено (менее 10 тыс. жителей), Адамовка (менее 10 тыс. жителей), (Гай, Саракташ).