В Орске произошло дерзкое ограбление. Неизвестный с пистолетом напал на мужчину и отобрал 400 тысяч рублей.

Преступление было совершено 4 февраля в дневное время, около дома 28 «Б» по улице Строителей города Орска. К дому подъехал автомобиль ВАЗ-2114 с тонированными стеклами. Когда из здания вышел мужчина с пакетом, из автомобиля вышел неизвестный мужчина с пистолетом в руках и потребовал у мужчины пакет. По всей видимости, данное преступление было четко спланировано, так как в пакете находилась крупная сумма денег и об этом знали преступники.

Из какой организации вышел мужчина в правоохранительных органах не уточняют. Согласно информации из открытых источников в данном доме работает несколько организаций, это: центр технических разработок «СИСТЕМА», агентство «ПриборУчет», компания «Точные Решения», Орскнефтепродуктсервис, Акъярмолоко и Трансподшипник.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в ограблении. Приметы подозреваемого: рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в куртку с капюшоном, штаны и шапку, все это было черного цвета. Был обут в ботинки темного цвета.

Если вы обладаете информацией о данном мужчине, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (3537) 29-51-00, 29-51-02, 30-50-66, 8 (912) 844-61-63 или 02. Анонимность гарантируется!