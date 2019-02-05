После продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался Николай Алексеевич Чудин-Александрин.

Николай Чудин-Александрин родился 3 августа 1947 года в Волгограде. В 1972 году закончил Волгоградский политехнический институт. Также закончил Самарский государственный архитектурный университет, учился в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1980 году стал членом Союза архитекторов. С 1984 года жил и работал в Оренбурге. Работал в «Оренбурггражданпроекте» и главным архитектором компании «Атриум».

С мая 2002 г. по декабрь 2009 г. Николай Алексеевич возглавлял городской комитет по архитектуре и градостроительству, был главным архитектором Оренбурга. ЗАтем открыл Творческую архитектурную мастерскую «Стиль». Преподавал в ОГУ.

По его проектам построены известные архитектурные объекты областного центра — сбербанк на ул. Володарского, офис компании «ОНАКО» на ул. Чкалова, микрорайон МЖК в Степном поселке Оренбурга и др. Проведена реконструкция комплекса Центробанка России (ул. Ленинская, 28).