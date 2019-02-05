Начало последнего месяца зимы ознаменовалось открытием в Оренбургском областном музее изобразительных искусств выставки «Молодые художники». Авторами более половины работ стали студенты и выпускники архитектурно-строительного факультета Оренбургского государственного университета.

В выставочном зале на улице Володарского это событие проходит в 7-й раз и собирает талантливую молодежь, в основном из ОГУ и Оренбургского областного художественного колледжа. Пришедших на открытие поприветствовал начальник управления культуры, искусства и образовательной политики министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Виталий Зимаков и отметил, что молодые авторы, как всегда, превзошли все ожидания от выставки и поблагодарил всех, кто принимал участие в ее организации. Директор музея изобразительных искусств Юрий Комлев пригласил на сцену всех авторов, которые выставлялись в этот день. Он отметил, что такое количество художников – яркий пример наличия в городе профессиональной художественной школы, в формирование которой большой вклад внесли преподаватели ОГУ и Оренбургского художественного колледжа.

Куратор проекта «Молодые художники» доцент кафедры дизайна ОГУ, доктор искусствоведения Игорь Смекалов отметил:

— В Оренбурге есть настоящие колористы, живописцы, графики, архитекторы, дизайнеры, которые делают свои проекты вне учебной деятельности. И сегодня здесь персональная выставка каждого из них. Пространство, достойное их работ – это музейное пространство!

На открытии также выступили директор Оренбургского областного художественного колледжа Владимир Ерышев, председатель Оренбургского областного отделения Союза художников РФ Анатолий Шлеюк. Заведующая кафедрой дизайна ОГУ Ольга Чепурова отметила, такие выставки не только предоставляют молодежи возможность творческого обмена, но и позволяют прогнозировать направление художественной мысли Оренбурга.

Гостей события встретили работы, выполненные в самых разных стилях на фанере и картоне, бумаге и холсте — маслом, гуашью, акварелью, пастелью, акрилом, карандашом, углем. Большую часть экспозиции составили творения будущих дизайнеров, фантазирующих на темы прошлого и будущего наших городов. Посетители внимательно осматривали детали дизайнерских проектов: этнографического музея сарматского искусства; календаря «Необычные праздники мира», автор которого нашел художественный образ для одного из дней в каждом месяце, например, дня сурка в феврале, всемирного дня без штанов в январе, дня рождения смайлика в сентябре.

Удивляли своей креативностью натюрморты с фруктами и цветами в вазах, вариации на темы известных картин. Поклонники реализма по достоинству оценили любовь молодых художников к романтике старых уголков Оренбурга и эстетике деревенского быта. Особое внимание авторы уделили образу современника — ждущего трамвай в заснеженном городе, шагающего в стройных рядах первомайской демонстрации; размышляющего, напуганного, уставшего, мечтающего…

Дополняли выставку объекты современного искусства, максимально задействующие фантазию зрителя.