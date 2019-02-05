В Оренбурге на ул. Луговая автоинспекторы остановили машину, 31-летнего водителя попросили предъявить удостоверение. Что он и сделал. Сотрудникам ГИБДД документ показался подозрительным. Права отправили на экспертизу, которая установила, что они, действительно, поддельные. Водительское изготовили при помощи цветного принтера. Мужчина признался, что документ купил за 50 тысяч рублей 30 января 2019 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.