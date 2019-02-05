С 19 по 23 марта в Оренбурге пройдет Театральный марафон спектаклей для молодежи и взрослых «Акценты – 2019» (16+).

Акция посвящена Международному дню кукольника (21 марта). В Год театра оренбургские артисты-кукловоды этот профессиональный праздник отметят не только с особым размахом, но и постараются в течение недели разрушить миф, что данный вид искусства имеет возрастные ограничения.

— Принято считать, что театр кукол – это для пятилетних малышей, – замечает художественный руководитель театра Вадим Смирнов. – Но для нас большая радость обращаться к серьезному художественному материалу. Вести диалог со зрителями на глубокие философские темы. Тем более что традиция театра кукол для взрослых очень давняя, она берет начало от ярмарочных представлений и обличительной сатиры. Тут много любопытного, иное восприятие художественного произведения.

Афиша марафона включает в себя самые разнообразные в жанровом и стилевом планах спектакли, поставленные по классическим и современным произведениям: комедии, трагедии, фантасмагории, «театр в театре» и, конечно же, сказка. В течение праздничной недели двери Оренбургского театра кукол будут открыты с утра до позднего вечера. Помимо ежевечерних спектаклей, зрители смогут стать участниками дискуссий, встреч, мастер-классов, побывать по ту сторону рампы и дать старт зрительской эстафете.