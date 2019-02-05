Ссора 60-летней жительницы Оренбурга со своим 31-летним неоднократно судимым сыном, закончилась поджогом квартиры в одном из домов по ул. Чкалова.

Мужчина, который в общей сложности провел за решеткой около 10 лет, совершенно не хотел быть послушным сыном для своей матери. Вместо этого он регулярно дебоширил. Накануне, в очередной раз повздорив с матерью, он выкину на улицу микроволновку разбив оконное стекло. Женщина не выдержала такого отношения и выгнала сынка.

Вскоре конфликтная ситуация разгорелась с еще большей силой. Мужчина ушел, а затем позвонил и сказал, что сожжет квартиру. На следующий день, когда мать находилась на работе, он вернулся домой, облил помещение керосином, поджог и убежал.

Пожарников и полицию вызвали соседи, когда заметили дым на лестничной клетке.

Мужчину задержали по горячим следам. по данному факту возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.