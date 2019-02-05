В Новотроицке возле дома № 136 по улице Советская, сотрудники ДПС задержали 30-летнего мужчину — водителя автомобиля «Шевроле Авео». Оказалось, что мужчина не имел права управлять автомобилем. Кроме того, от него исходил запах спиртного. В момент остановки автомобиля, в салоне находились трое пассажиров, в том числе маленький ребенок.

При составлении административного материала водитель и пассажир вели себя агрессивно и даже пытались скрыться с места происшествия. Вследствие чего сотрудниками полиции была применена физическая сила и спецсредства – наручники.

Водитель отказался пройди освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также медицинского освидетельствование. В дальнейшем в отношении задержанного было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и направлено мировому судье 2 судебного участка города Новотроицка.

Мужчина признал вину и не отрицал, что был пьяным, когда управлял автомобилем.

В настоящее время мужчина подвергнут административному аресту на 10 суток.