Житель Орска отдыхал в одной из городских бань. Несмотря на алкогольно опьянение, мужчина заприметил на столе кошелек. Пока владелец спокойно спал, воришка незаметно для всех вытащил из кошелька 10 тысяч и дал деру.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Накануне Ленинским районным судом города Орска рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, полное возмещение причинённого вреда, суд счел возможным освободить его от уголовной ответственности, с назначением ему судебного штрафа в размере 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Орска.