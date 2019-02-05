Судебные приставы взыскали с должника более 70 тыс.руб. кредитной задолженности после ареста мягкой мебели.

Мужчина задолжал банку 71 тыс. руб., и выполнять свои кредитные обязательства не торопился. Не решив вопрос путем переговоров, финансовая организация была вынуждена обратиться в суд, который удовлетворил требования банка.

После вынесения решения в пользу кредитного учреждения и возбуждения исполнительного производства, судебные приставы не раз проводили беседы с гражданином о необходимости погашения образовавшейся задолженности, разъяснив ему все возможные последствия. Однако, ситуация не менялась.

Тогда, работники Службы выехали по адресу проживания неплательщика для проверки имущественного положения и арестовали мягкую мебель, которую должник приобрел несколько дней назад.

В результате, мужчина заплатил всю сумму задолженности на следующий день.