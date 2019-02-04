На автомобильной дороге Домбаровский — Курмансай произошло ДТП в котором пострадал несовершеннолетний ребенок и погибла женщина.

Накануне, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с движущемся во встречном направлении грузовиком Scania. После столкновения «Гранта» съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.

В этом происшествии пострадали 37-летний водитель и 7-летняя девочка-пассажир легкового автомобиля. Они госпитализированы с различными травмами в районную больницу. Во время столкновения ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

35-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП.