Сегодня на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии говорили об эпидемической ситуации и мерах профилактики гриппа и ОРВИ в областном центре и об организации комароистребительных работ на территории г. Оренбурга в 2019 году.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в настоящее время эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями на территории г. Оренбурга расценивается как неэпидемическая.

— На конец января зарегистрировано 3,9 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, темп прироста к предшествующей неделе составил 10,4%. Рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет, наиболее выражен у детей 3 — 6 лет и школьников. Среди взрослого населения отмечается превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на 17,1%, — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ирина Якубович. — В целом по области, по данным за последнюю неделю, за медицинской помощью обратились 12 тысяч оренбуржцев с признаками гриппа и ОРВИ. Временная остановка учебного процесса произведена в 8 общеобразовательных учреждениях области (разобщено порядка 2000 детей), в 6 из которых подтверждена вирусология гриппозной этиологии.

По данным мониторинга управления образования администрации города, в 15 дошкольных образовательных учреждениях Оренбурга отмечено от 15 до 20% отсутствующих детей. В отдельных классах 10 городских школ наблюдается отсутствие до 15% учащихся.

Напомним, для закрытия класса или группы на карантин количество заболевших должно составлять не менее 20%. Завтра заканчивается карантин в двух классах СОШ № 24 города, обучающихся на базе гимназии № 2.

С целью предотвращения распространения эпидемии в период сезонного подъема гриппа и ОРВИ в детских садах и школах областного центра ежедневно проводится утренний фильтр (обязательный осмотр и опрос детей) для выявления заболевших, контролируется посещаемость детей и подростков в образовательных организациях, включая учреждения дополнительного образования, с выяснением причин их отсутствия.

В числе осуществляемых профилактических мер, актуальных как для общеобразовательных учреждений, так и для предприятий и организаций города, – соблюдение температурного и «масочного» режимов, проведение текущей дезинфекции, проветривание помещений, отстранение от работы лиц с признаками гриппа и ОРВИ.

Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам Валентина Снатенкова акцентировала внимание членов комиссии на проведении информационно-разъяснительной работы с населением о своевременном обращении заболевших за медицинской помощью и ограничении проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий.

— По своей социальной значимости грипп и ОРВИ занимают первое место среди всех болезней человека. Ежегодно на их долю приходится до 90% всей инфекционной патологии. ОРВИ легко передаются, трудно лечатся и опасны своими осложнениями, летальностью, — напомнила Валентина Валентиновна. – Администрацией города совместно с Роспотребнадзором по Оренбургской области, министерством здравоохранения Оренбургской области летом и осенью прошлого года было уделено повышенное внимание вакцинопрофилактике. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена.

В связи с ростом вирусных заболеваний, в том числе ротавирусной инфекции, руководителям общеобразовательных учреждений даны рекомендации усилить профилактическую работу среди школьников и их родителей, — подчеркнула Валентина Снатенкова.

Далее члены городской санитарно-противоэпидемической комиссии, заслушав специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и отдела окружающей среды администрации г. Оренбурга, обсудили своевременное проведение комароистребительных работ весной 2019 года с учетом прогноза разлива.

Основным методом истребления комаров является уничтожение их личиночных форм в водоемах подзащитной трехкилометровой зоны от населенного пункта, в период с конца апреля и до середины мая, в зависимости от погодных условий.