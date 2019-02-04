В городе Уральске (Казахстан) состоялось заседание круглого стола «Евразийский путь», который был организован по инициативе НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, АНО «Содружество народов Евразии» и Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова (ЗКГУ) под патронатом акимата Западно-Казахстанской области.

25 лет назад в стенах МГУ президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев первым высказал идею о необходимости евразийской экономической интеграции. Участники круглого стола подчеркнули, что положительный эффект от интеграции ощущают сейчас все участники внешнеэкономической деятельности – экспортеры и трудовые мигранты, те, кто непосредственно работает с зарубежьем, используя упрощенные процедуры и единые правила.

В приветственном слове директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, председатель правления АНО «Содружество народов Евразии» Веналий Амелин отметил, что за прошедшие четверть века усилиями лидеров двух стран, управленцев, представителей деловых и экспертных кругов, инициатива Нурсултана Назарбаева наполнилась практическим содержанием, сначала в рамках Таможенного союза, а затем и Евразийского экономического союза.

Интеграционные процессы на евразийском пространстве протекают на нескольких уровнях: от межгосударственного и межрегионального до взаимодействия отдельных компаний, экспертных сообществ, общественных организаций, населения стран.

Свое мнение о евразийском пути высказали проректор по научной работе и международным связям ЗКГУ КажмуратАхмеденев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области Гайса Капаков.

Заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин подчеркнул, что на макроуровне завершена работа по созданию нового Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступил в силу с 1 января 2018 года; разработаны программные документы по ведению согласованной промышленной, аграрной и транспортной политики, функционированию энергетических рынков. Удалось продвинуться в сфере технического регулирования: было принято более 40 единых технологических регламентов на продукцию. Как итог, 80 % товаров, производимых в союзе, подпадают под техрегулирование ЕАЭС. Кроме того, предотвращено падение промышленного и сельскохозяйственного производства, и с 2017 года наблюдается позитивная динамика.

Член Общественной палаты РФ Николай Науменко отметил, что тесная взаимосвязь культур и близость людских стремлений дают нашим народам шанс выстроить новый тип многосторонних межгосударственных связей.

Доцент кафедры истории ОГУ Светлана Дерябина сравнила принципы деятельности международных интеграционных организаций, таких как ЕАЭС, ЕЭС, MERCOSUR в Латинской Америке и NAFTA в Северной Америке. Она подчеркнула недостатки и достоинства их деятельности и сказала о необходимости учитывать их опыт. С сообщениями выступили доцент кафедры общих правовых дисциплин и политологии Оренбургского государственного университета Карлгаш Карабаева, начальник отдела международных связей ОГАУ Ольга Максимова.