7 февраля в 16:00 в Музее истории Оренбурга (ул. Набережная, 29) состоится костюмированный литературный вечер. Спектакль с историческими экскурсами посвящён 220-летию Александра Пушкина и 250-летию со дня рождения Ивана Крылова.

На вечер приглашены учащиеся Губернаторского многопрофильного лицея для одаренных детей Оренбуржья, старшеклассники школ Оренбурга, знатоки и почитатели творчества известных литераторов.

Присутствующие окунутся в атмосферу первой половины XIX века, которую создадут участники клуба исторического танца «Амьен». В исполнении живого оркестра из числа преподавателей Детской музыкальной школы № 1 им. П.И. Чайковского на встрече будет звучат классическая музыка. Костюмы участников спектакля соответствуют тому времени. Главными героями дня, как и задумано по сценарию, станут Пушкин и Крылов.

Город Оренбург за его 275-летнюю историю посетили многие замечательные личности. Среди них были великий поэт Александр Пушкин и знаменитый баснописец Иван Крылов. Эти люди вошли в историю города по — разному: Пушкин — как писатель, прибывший собирать материал для своих будущих произведений, а Крылов — как свидетель событий Пугачевского восстания и человек, детство которого прошло в Оренбурге. Последний в свою очередь мог послужить (и послужил!) ценнейшим источником информации о Крестьянской войне для Александра Пушкина.

Участники литературно-исторического бала в музее узнают интересные факты о том, что связывает Ивана Крылова с Оренбургским краем, подробности их знакомства с Пушкиным, достоверные факты из литературной жизни Оренбуржья того времени.

Вход на мероприятие свободный.