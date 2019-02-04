В Оренбургской области прогнозируется заметное ухудшение погодных условий.

5 февраля

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в большинстве районов области ожидается выпадение осадков (небольшой и умеренный снег, в отдельных районах сильный), метель, на дорогах снежные заносы, накат, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью -17, -22°С (местами на западе -10, -15°С, местами на востоке -24, -29°С), днем -13, -18°С (местами на западе -7, -12°С, местами на востоке -20, -25°С).

6 февраля

В большинстве районов области небольшой и умеренный снег, местами сильный, метель, ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура ночью -22, -27°С (местами на западе до -17, местами на востоке до -32°С), днем -10, -15°С (местами -17, -22°С).

7 февраля

местами снег, метель, ветер южный,10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, температура ночью -14, -19°С (местами -22, -27°С), днем -10, -15°С (местами -17, -22°С).