Игрок оренбургского клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» Дмитрий Овчаров в пятый раз одержал победу на самом престижном турнире Старого Света – ТОП-16 ЕВРОПЫ, завершившемся в швейцарском городе Монтре.

В финале Дмитрий Овчаров в напряженнейшем и драматичном матче переиграл капитана оренбургского клуба «Факел-Газпром» Владимира Самсонова. Еще один представитель оренбургского клуба – Маркос Фрайтас остановился на стадии одной восьмой финала.

Впереди у игроков клуба «Факел-Газпром» ответный четвертьфинальный матч Лиги европейских чемпионов. 8 февраля в 17:30 (0+) в Центре настольного тенниса России оренбуржцы принимают французский суперклуб «Понтуаз Сержи».