Детский смех, радостные улыбки родителей и спортивный накал борьбы – таким запомнится «Вечер на коньках» жителям 11 избирательного округа.

Здесь одной из центральных площадок праздника стал ледовый корт школы №25. Мероприятие, в котором приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы, а также родители школьников, было организовано при поддержке заместителя председателя городского Совета Игоря Шепеля и местного отделения партии «Единая Россия» Центрального района.

На открытии соревнований Игорь Шепель вместе с руководителем местного отделения Ириной Тарасовой пожелал всем участникам позитивных эмоций, удачных стартов и побед.

— Сегодня в нашем городе праздник спорта и хорошего настроения! Такое массовое катание организовано практически в каждом дворе и в каждом районе Оренбурга! И я очень рад, что «Вечер на коньках» стал традиционным и любимым здесь, в школе №25. Здорово, ребята, что многие из вас сегодня вышли на лёд целыми классами, с друзьями, родителями. Замечательный день, прекрасная солнечная погода! Удачи вам, здоровья и весело и отлично провести время на свежем воздухе!

Как рассказала директор школы №25 Елена Серикова, хоккейный корт на территории учебного заведения пользуется большой популярностью. Здесь всегда людно: до 21:00 лёд открыт для всех желающих. Кроме катания на коньках, на катке ребята занимаются хоккеем.

На празднике Игорь Шепель выразил благодарность жителям микрорайона за бережное отношение к спортивному объекту: после снегопадов многие родители учеников, не дожидаясь специальных служб, выходят с лопатами, чтобы расчистить лёд.

Вместе с директором школы Игорь Шепель вручил Благодарность одному из таких помощников школы — Сергею Владимировичу Никитину — за участие в подготовке и благоустройстве хоккейного корта.

Участников «Вечера на коньках» ждала насыщенная игровая программа: эстафеты, танцы, спортивные игры, командные состязания. И всё это под зажигательную музыку. Настроение участникам мероприятия помогали создавать творческие коллективы школы.

Мама двоих детей Айгуль Насыбуллина призналась: она довольна, что в этот зимний день привела дочку и сына на праздник.

— Впечатления просто чудесные, великолепные! Спасибо школе и всем организаторам. Такие мероприятия объединяют и сплачивают. Мы получили заряд положительных эмоций, настроение и радость от времени, проведенного вместе на коньках, — сказала она.