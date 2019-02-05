15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов–интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Демократической Республики Афганистан.

В областном центре пройдут мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В течение февраля в образовательных организациях города проведут творческие конкурсы на патриотическую тематику «Что такое подвиг?», классные часы, торжественные линейки, встречи с военнослужащими, ветеранами Афганистана, военно-спортивные соревнования, эстафеты «Зарничка» и «А ну-ка, парни!», прием новых членов в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и др.

С 1 по 15 февраля в филиале № 24 МБУ «Библиотечная информационная система» (с. Бердянка, ул. Школьная, 14) будет работать выставка-посвящение «Афган, Чечня – два берега одной реки». (12+)

С 12 по 19 февраля в администрации Южного округа города Оренбурга будет работать фотовыставка. (12+)

13 февраля в 14:00 открытие выставки «Афганистан: память времени сильнее». В рамках мероприятия научные сотрудники музея и воины-интернационалисты расскажут о войне, о людях, защищавших интересы нашей страны в Афганистане. На тематической выставке «Афганистан: память времени сильнее» можно ознакомиться с фотографиями, подлинными экспонатами, имеющими отношение к этим событиям. Начало мероприятия в 14.00 в Доме Памяти (пр. Победы, 100/1). Вход свободный. Более подробную информацию можно узнать по тел.: 77-68-71, 72-42-22. Выставка будет работать до 28 февраля. (12+)

15 февраля в 11.00 состоится торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (ул. Брестская, 1). (12+)