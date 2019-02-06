15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним пересек границу, разделявшую СССР и Афганистан. «За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее наше пребывание там завершилось. Я хочу сказать еще, что нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить», — заявил Борис Громов.

Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли. 92 человека были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В этом году у заместителя командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Оренбургское» Игоря Иноземцева, который проходил службу в Афганистане в 1986 — 1987 годах, две юбилейные даты, кроме 30-летнего юбилея со Дня вывода советских войск из Афганистана, исполнится 25 лет, как Игорь Алексеевич пришел в патрульно-постовую службу.

В 1986 году, окончив учебный центр, Игорь Иноземцев, согласившись на боевую стажировку, спустя 2 месяца в составе мотострелковой группы отправился в город Термез (Узбекистан), затем на 1,5 месяца в Кирки (Туркменистан) и после в Афганистан. В числе 40 человек он участвовал в так называемой операции «Фисташка».

— Афганцы переходили государственную границу Советского Союза, оказывались на нашей территории. Их цель заключалась в том, чтобы собрать фисташковый орех. Якобы он представлял для них особую ценность и шёл на производство дорогого парфюмерного масла. Отсюда и название военной операции — «Фисташка». Наша задача заключалась в том, чтобы ловить нарушителей границы и переправлять их обратно. Операция продолжалась три месяца, всё это время мы жили высоко в горах, — рассказывает Игорь Алексеевич.

После чего отряд направился на границу с Ираном в провинцию Герат, где на караванных тропах необходимо было перехватывать как торговые, так и гружённые оружием караваны, идущие из Ирана. Рядом находился погранотряд правительственных войск Афганистана.

Отряд выбирал определённое место для дислокации, устанавливался тепловизор, который определял движение людей, животных. Миномётчики выпускали световые мины, которые освещали местность, а дальше уже захватывали сам караван. Запрещённые товары доставляли на точку и изымали.

— Так, захватив несколько караванов, против нас объявили минную войну на дорогах. Моджахеды стали везде устанавливать мины. В результате более 30 моих сослуживцев из 120 человек получили контузии или ранения. Только за один такой подрыв могло уйти по 5 — 6 человек.

В результате минной войны одним из первых подорвался мой земляк. Он с ребятами нарвался на мину, его сослуживцев просто разбросало вокруг боевой машины пехоты, а ему перебило ноги, было тяжёлое ранение. К месту взрыва подоспели сразу три вертолёта, один спустился за ранеными, два других кружили и прикрывали вертолётную площадку. В итоге в госпитале ему пришлось восстанавливаться почти восемь месяцев.

После этого были и другие подрывы, вот именно в такие моменты и приходило понимание, что ты реально попал на войну, — вспоминает Игорь Иноземцев.