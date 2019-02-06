Чтобы продать квартиру, оренбуржцу пришлось погасить долги

Чтобы совершить выгодную сделку по продаже недвижимого имущества, житель Оренбурга исполнил долговые обязательства.

Отделом судебных приставов Центрального района города Оренбурга было возбуждено сразу несколько исполнительных производств в отношении должника о взыскании кредиторской задолженности и долгов за услуги  жилищно-коммунального хозяйства.

Занимаясь предпринимательской деятельностью по продаже автомобильных запчастей, должник оформил кредит на развитие своего бизнеса. Вот только на протяжении более 6 месяцев,  в установленные кредитным договором даты, ежемесячные платежи не вносил. Финансовая организация в судебном порядке, обязала мужчину погасить задолженность.

Общая сумма подлежащая взысканию по всем исполнительным документам составила более 350 тысяч рублей.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении мер принудительного характера, в случае уклонения от исполнения обязательств. Поскольку  задолженность оплачена не была, служитель закона направил запрос в регистрирующие органы и установил, что должник является собственником двухкомнатной квартиры. В отношении недвижимости было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

Оренбуржец был намерен продать недвижимость и даже нашел покупателя, однако в органе осуществляющем регистрацию сделки выяснилось, что на имущество наложен запрет.

Узнав о принятых мерах и не желая менять свои планы, по поводу продажи квартиры, неплательщик явился на прием к судебному приставу и  оплатил всю сумму долга.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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