Чтобы совершить выгодную сделку по продаже недвижимого имущества, житель Оренбурга исполнил долговые обязательства.

Отделом судебных приставов Центрального района города Оренбурга было возбуждено сразу несколько исполнительных производств в отношении должника о взыскании кредиторской задолженности и долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Занимаясь предпринимательской деятельностью по продаже автомобильных запчастей, должник оформил кредит на развитие своего бизнеса. Вот только на протяжении более 6 месяцев, в установленные кредитным договором даты, ежемесячные платежи не вносил. Финансовая организация в судебном порядке, обязала мужчину погасить задолженность.

Общая сумма подлежащая взысканию по всем исполнительным документам составила более 350 тысяч рублей.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении мер принудительного характера, в случае уклонения от исполнения обязательств. Поскольку задолженность оплачена не была, служитель закона направил запрос в регистрирующие органы и установил, что должник является собственником двухкомнатной квартиры. В отношении недвижимости было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

Оренбуржец был намерен продать недвижимость и даже нашел покупателя, однако в органе осуществляющем регистрацию сделки выяснилось, что на имущество наложен запрет.

Узнав о принятых мерах и не желая менять свои планы, по поводу продажи квартиры, неплательщик явился на прием к судебному приставу и оплатил всю сумму долга.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.