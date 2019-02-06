Выставка «Очарование прошлого» берлинского фотографа Акселя Хансманна, несколько лет путешествовавшая по городам Урала, вновь вернулась в Оренбург. Впервые она была показана здесь Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» осенью 2012 года, а затем при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге отправилась в турне по городам консульского округа.

Аксель Хансманн стал всемирно известен благодаря большому проекту «Заброшенные места»: он фотографирует оставленные военные и промышленные объекты бывшей ГДР, ветшающие стадионы и общественные здания. Съемку ведет, используя так называемый «расширенный динамический диапазон», когда серия снимков с разной выдержкой сводится на компьютере в одно изображение, обладающее высоким разрешением и необычной глубиной.

Теперь фотовыставка Акселя Хансманна расположилась на втором этаже Гостиного Двора по улице Советской – в помещении Евразийского шоу-макета «Express Оренбург». По мнению фонда «Евразия», необычные изображения ветшающих зданий современной Германии, исполненные немецким фотографом на холсте, интересно перекликаются с новенькими, с иголочки, макетами архитектурных достопримечательностей Оренбурга, представленными авторами широкомасштабного панорамного вида на областной центр с высоты птичьего полета.

Пожалуй, уникальным экспонатом фотовыставки теперь стал снимок интерьера бывшей домовой церкви 2-го Кадетского корпуса – на верхнем этаже здания, где раньше располагалось летное училище (ул. Советская, 1). В 2012 году фонд «Евразия» по просьбе немецкого фотографа получил официальное разрешение на съемку заброшенных интерьеров здания. Фотография Акселя Хансманна под названием «Оренбург – Гагарин – 2012» стала впоследствии одной из самых популярных в коллекции его работ. Несколько лет назад он подарил ее оренбургскому фонду «Евразия». После пожара в здании «лётки» и обрушения крыши уже на этой неделе, фотография берлинского фотомастера стала последним свидетельством былого великолепия интерьеров этого памятника архитектуры.

Выставка доступна для посетителей в дни работы макета Оренбурга по пятницам, субботам и воскресеньям с 12.00 до 17.00 (0+).