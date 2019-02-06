5 февраля в Доме Правительства Российской Федерации губернатор Оренбургской области подписал соглашение о проведении в регионе VIII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019».

На подписании присутствовали заместитель председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, представители руководства Союза машиностроителей России, промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса и технических вузов страны, корреспонденты федеральных и московских СМИ.

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в подготовке и проведении международного молодежного форума подписали губернатор Юрий Берг, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

– В этом году было особенно трудно определить победителя среди регионов, подавших заявку на проведение Форума, – рассказал Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. – Были предложены замечательные площадки. Все регионы, подавшие заявки, обладают развитой промышленной инфраструктурой. Важно отметить, что среди претендентов были субъекты, ведущие ВУЗы которых участвуют в госпрограмме «5-100». Председателю Союза машиностроителей пришлось сделать непростой выбор среди 4 финалистов — в силу временного фактора победил Оренбург, именно там состоится VIII Международный промышленный форум «Инженеры будущего-2019». Уверен, что это сформирует большой потенциал по притоку в регион инвесторов.

Губернатор Юрий Берг поблагодарил коллег за доверие, оказанное Оренбуржью и оренбуржцам.

– Знаю, что за право провести у себя VIII международный форум «Инженеры будущего» боролись десятки регионов. Оренбургская область выиграла этот конкурс. Без сомнения, форум «Инженеры будущего-2019» станет интересным и ярким событием. Повышение популярности инженерной профессии, вовлечение творческой молодежи в инновационную «перезагрузку» машиностроительного комплекса, профессиональный рост представителей технических специальностей – это непременные условия развития отечественного машиностроения и промышленности в целом. Уверен, что форум будет способствовать решению этих задач, поставленных на самом высоком государственном уровне, — заявил Юрий Берг.

Трёхстороннее соглашение, подписанное в Москве, дает старт процессу подготовки международного молодежного промышленного форума, традиционную поддержку которому оказывают Госкорпорация «Ростех» и отечественные предприятия машиностроения.

Губернатор от имени оренбуржцев поблагодарил партнёров за поддержку. На правах принимающей стороны Юрий Берг пригласил всех присутствующих на церемонии подписания в Оренбург на VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2019», проведение которого запланировано на 2 – 13 июля.

Цели и задачи Форума «Инженеры будущего», в котором принимают участие молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты, – популяризация инженерной профессии и вовлечение юношей и девушек технических специальностей в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

С каждым годом растет количество участников Форума, расширяется его география. В прошлом году VII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» с большим успехом прошел в Ульяновской области. Форум объединил более 1500 молодых инженеров, аспирантов и студентов из 300 предприятий и ВУЗов, представляющих 70 регионов России и рекордное количество зарубежных стран – 43 государства. Образовательная программа Форума включала девять профильных факультетов, представляющих собой ключевые направления инженерных отраслей России, на которых выступили 200 спикеров из числа известных зарубежных политических и бизнес-деятелей, топ-менеджеров крупнейших иностранных и российских предприятий: ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «ОДК», «РОСКОСМОС», АО «Вертолёты России», ПАО Компания «Сухой», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автоваз», АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» и др.