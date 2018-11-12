Оренбургский народный хор встретил 60-летний юбилей

Двумя масштабными концертами в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» встретил 60-летний юбилей Оренбургский государственный академический русский народный хор. Прославленный коллектив представил оренбуржцам и гостям праздника новую программу «На земле Оренбургского края», основанную на фольклоре и авторской музыке нашего региона.

В торжестве приняли участие губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг, члены Правительства, депутаты Законодательного собрания, руководители областных учреждений культуры, представители творческих союзов и общественности, почетные гости из других регионов.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил:

– Больше полувека самый известный коллектив Оренбуржья является визитной карточкой нашего края. Вам аплодировали крупнейшие концертные залы в России и за рубежом. Количество творческих наград, всевозможных премий и званий уже не поддаётся счёту. Не сомневаюсь, что для самого хора главное не титулы. Главное – неизменная любовь публики, глубочайшее уважение коллег, всего музыкального сообщества.

Юрий Берг пожелал всему коллективу дальнейших творческих успехов во славу родного Оренбуржья.

В этом году вместе с юбилеем коллектива свое 60-летие отмечает художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора, народный артист России Владимир Позднеев. В его честь на празднике прозвучали слова благодарности и восхищения за подвижничество в искусстве и преданность родному хору, которые он возглавляет с 1987 года. Самая первая композиция концерта «Наш дорогой Оренбург» в исполнении хора, балета и оркестра, стала своеобразной поздравительной увертюрой юбилярам.

Концертными номерами авторы и организаторы постарались раскрыть красоту нашего края, его многогранность. Именно поэтому композиции получились яркие и запоминающиеся. Выразительные сюжеты помогали зрителям понять язык танца, а знакомые по текстам степные мотивы зал подпевал хором.

Над юбилейной программой работали известные композиторы и аранжировщики Виктор Панин, Евгений Дербенко, Валерий Пьянков, Борис Иванов, Анатолий Тищенко, хореографы – заслуженный артист России Сергей Еремин и заслуженный деятель искусств России Зуфар Толбеев. Доцент Российской академии музыки им. Гнесиных, режиссер Наталья Табачкова поставила в Оренбурге три номера: сюиту «За двориком, за двором», а также блок женских песен. Эскизы к новым костюмам подготовила заслуженный художник России Мария Федорова.

За 60 лет творческой деятельности Оренбургский русский народный хор сформировал Золотой фонд вокальных и хореографических композиций. В настоящее время в репертуаре коллектива более 200 песен, 30 танцевальных миниатюр, плясок и хороводов. Важно, что они отражают не только характер и бытовую культуру народа, но и судьбоносные события в его жизни.

Шуточные припевки «Мы по улице пойдем» в исполнении мужской группы хора и артистов балета отличались самобытностью и ироничными акцентами. Танцевальная миниатюра «Как жёны мужей встречали…» напомнила о вечной теме разлуки, встреч и расставаний. «Оренбургские наигрыши» подарил ценителям местного фольклора квартет хора, а композицию «Узоры оренбургских платков» авторы посвятили традиционному народному промыслу; оркестровое исполнение «Степной метелицы» навеяло образы зимних пейзажей.

С восторгом зрители приняли выступления детских коллективов Оренбургского хора. Детский ансамбль песни и танца «Зёрнышко» исполнил «Напевы родной стороны», а детская студия народного искусства «Забава» подготовила номер «Казаченьки-казаки».

Вокальным апофеозом концерта Оренбургского государственного академического русского народного хора под овации четырех тысяч зрителей звучала всеми любимая песня «Край Оренбургский, край казачий».