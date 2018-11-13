В Гае два автовора попытались разукомплектовать самосвал ЗИЛ-4505, но их задержали сотрудники уголовного розыска.

Самосвал был припаркован возле дома владельца. Он заметил, как двое неизвестных слили дизельное топливо и пытаются похитить аккумуляторную батарею. Владелец грузовика вызвал правоохранителей, они по «горячим следам» задержали 20-летнего и 31-летнего жителей Кувандыкского района.

Следственным отделением возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 «Грабеж». Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.