В 2018 году в Оренбургской области запланировано благоустройство 69 общественных и дворовых пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды». Сегодня на 52 объектах работы полностью завершены.

Новые площадки, в том числе, появились в Бугурусланском и Сакмарском районах. Так, в селе Михайловка Бугурусланского района после реконструкции открылся парк «Дружба». Инициаторами благоустройства стали жители многоквартирных домов, расположенных рядом. Поэтому открытие парка стало для михайловцев настоящим праздником. На месте старой площадки создан красивый парк с новой тротуарной плиткой, детской игровой площадкой и освещением.

В селе Сакмара открыли новую спортивно-оздоровительную площадку на ул. Северная. Здесь установлен хоккейный корт и футбольная площадка. На территории появились асфальтированные дорожки, воркаут-зона и детская площадка для юных жителей. Также выполнены работы по устройству наружного освещения.

В этом году участниками приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стало 41 муниципальное образование области. Новые благоустроенные скверы, парки и дворы появились в Оренбурге, Сорочинске, Новотроицке, Бузулукском, Матвеевском, Новосергиевском, Октябрьском, Ташлинском, Асекеевском и других районах области. В эти выходные торжественные открытия обновленных площадок пройдут в Переволоцком, Тюльганском районах и Соль-Илецком городском округе.