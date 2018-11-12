В первый день сбора документов поступило больше десятка звонков от желающих стать кандидатами на должность Главы Оренбурга.

Завершается первый день приема документов от желающих стать новым Главой города Оренбурга.

— Как показывает опыт, в первый день не находится желающих подать весь пакет документов – у большинства они еще в стадии оформления. Однако число звонков с уточнениями по тому, как правильно оформить требуемые бумаги, нас удивило – их было больше десятка, — рассказали в аппарате Оренбургского городского Совета.

Напомним, что прием документов продлится до 22 ноября с единственным выходным днем – им станет воскресенье, 18 ноября. А затем комиссия начнет проверку полноты и достоверности поступивших документов.

Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru.