Прокуратура Ясненского района в ходе проверки исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности, проведенной совместно с сотрудниками МЧС региона, выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем кафе-бара «DaClub».

Установлено, что указанное заведение функционирует на территории ЗАТО Комаровский с августа 2018 года. В его помещениях проводятся дискотеки. Кафе-бар относится к объектам с массовым пребыванием людей, поскольку одновременно в нем могут находиться до 70 человек.

Однако, как показала проверка, пребывание в данном заведении небезопасно. На момент проведения надзорного мероприятия в кафе отсутствовали план эвакуации людей при пожаре, инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики объекта, включая документацию на строительные материалы, которыми отделаны помещения, с указанием на показатели их пожарной опасности. Работоспособность имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не проверялась. Отсутствует внутренний противопожарный водопровод и эвакуационное освещение путей эвакуации на случай прекращения электропитания рабочего освещения. Отдельные пути эвакуации заставлены посторонними предметами. Лестничные пролеты по некоторым параметрам не соответствуют установленным требованиям.

Учитывая тот факт, что эксплуатация помещений кафе-бара в таком виде в случае возникновения чрезвычайной ситуации может привести к человеческим жертвам, прокурор обратился в суд с иском к предпринимателю и потребовал от него приостановить деятельность заведения до устранения всех выявленных нарушений.

Иск находится на рассмотрении, сообщили в региональной прокуратуре.