Оренбургские автомобилисты теперь могут подать заявления по ОСАГО онлайн при любых ДТП

С 1 января 2025 года автовладельцы в Оренбурге смогут дистанционно подавать заявления на возмещение по ОСАГО через сайт страховщика или его мобильное приложение. Нововведение регулируется законом, обязывающим страховые компании предоставлять электронные сервисы для урегулирования убытков. В то же время сохраняется возможность подачи документов лично в офисе.

Изменения в процессе подачи заявлений

Ранее подача электронных заявлений была возможна только в одном случае — если ДТП оформлялось с использованием электронного европротокола через портал Госуслуги. Теперь, согласно новым правилам, автовладельцы могут воспользоваться онлайн-сервисами страховщиков для подачи заявлений по любым видам ДТП.

Как сообщили в Оренбургском отделении Банка России, для подачи заявления потребуется:

Авторизоваться в личном кабинете на сайте страховщика или в мобильном приложении.

на сайте страховщика или в мобильном приложении. Заполнить электронную форму.

Приложить скан-копии необходимых документов.

Осмотр автомобиля: очно или дистанционно

Осмотр поврежденного автомобиля может проводиться как в очной, так и в удалённой форме. Такой подход делает процесс удобным и экономит время автовладельцев.

Итоги работы ОСАГО в Оренбурге

За девять месяцев текущего года оренбургские автомобилисты заключили 466 тысяч договоров ОСАГО, сумма страховых премий по которым составила 2,8 миллиарда рублей. За этот же период было урегулировано более 19 тысяч страховых случаев, что свидетельствует об эффективности системы страховых выплат.