Как изменились зарплаты в Оренбургской области за год: аналитика по сферам

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование уровня заработных плат в различных профессиональных сферах региона за 2024 год. Анализ выявил лидеров по уровню дохода и динамике их роста.
Лидеры по уровню заработной платы
Наиболее высокие доходы в 2024 году фиксировались в следующих отраслях:
- Добыча сырья: медианная зарплата составила 138,1 тыс. руб., прирост за год — +14%.
- Сельское хозяйство: доходы достигли 133,6 тыс. руб., что на +16% выше уровня 2023 года.
- Строительство и недвижимость: зарплата выросла на +20%, составив 117,9 тыс. руб..
Сферы с максимальным ростом доходов
Наибольший прирост зарплат был отмечен в следующих областях:
- Домашний, обслуживающий персонал: рост на 40%, медианный доход — 87,4 тыс. руб..
- Высший и средний менеджмент: увеличение на 31%, зарплата — 100,5 тыс. руб..
- Маркетинг, реклама, PR: рост составил 29%, медианная зарплата — 48,8 тыс. руб..
Сферы с минимальным ростом
Наименьшая динамика наблюдалась в следующих отраслях:
- Искусство, развлечения, массмедиа: зарплата увеличилась всего на +2%, достигнув 38,3 тыс. руб..
- Медицина и фармацевтика: рост составил +7%, доходы остановились на уровне 55,2 тыс. руб..
Таблица: Заработные платы и динамика по сферам
|Сфера
|Зарплата (тыс. руб.)
|Динамика к 2023 г.
|Добыча сырья
|138,1
|+14%
|Сельское хозяйство
|133,6
|+16%
|Строительство, недвижимость
|117,9
|+20%
|Рабочий персонал
|114,9
|+23%
|Транспорт, логистика, перевозки
|113,6
|+25%
|Производство, сервисное обслуживание
|113,3
|+18%
|Высший и средний менеджмент
|100,5
|+31%
|Домашний, обслуживающий персонал
|87,4
|+40%
|Информационные технологии
|49,2
|+25%
|Искусство, развлечения, массмедиа
|38,3
|+2%
Общие выводы
Исследование показало, что наиболее высокие доходы сохраняются в традиционно прибыльных отраслях — добыче сырья, сельском хозяйстве и строительстве. Однако рекордный рост зарплат зафиксирован в обслуживающем секторе и у управленцев. Сферы искусства и медицины показали наименьшие темпы увеличения доходов.