Как изменились зарплаты в Оренбургской области за год: аналитика по сферам

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование уровня заработных плат в различных профессиональных сферах региона за 2024 год. Анализ выявил лидеров по уровню дохода и динамике их роста.

Лидеры по уровню заработной платы

Наиболее высокие доходы в 2024 году фиксировались в следующих отраслях:

Добыча сырья: медианная зарплата составила 138,1 тыс. руб., прирост за год — +14%. Сельское хозяйство: доходы достигли 133,6 тыс. руб., что на +16% выше уровня 2023 года. Строительство и недвижимость: зарплата выросла на +20%, составив 117,9 тыс. руб..

Сферы с максимальным ростом доходов

Наибольший прирост зарплат был отмечен в следующих областях:

Домашний, обслуживающий персонал : рост на 40% , медианный доход — 87,4 тыс. руб. .

: рост на , медианный доход — . Высший и средний менеджмент : увеличение на 31% , зарплата — 100,5 тыс. руб. .

: увеличение на , зарплата — . Маркетинг, реклама, PR: рост составил 29%, медианная зарплата — 48,8 тыс. руб..

Сферы с минимальным ростом

Наименьшая динамика наблюдалась в следующих отраслях:

Искусство, развлечения, массмедиа : зарплата увеличилась всего на +2% , достигнув 38,3 тыс. руб. .

: зарплата увеличилась всего на , достигнув . Медицина и фармацевтика: рост составил +7%, доходы остановились на уровне 55,2 тыс. руб..

Таблица: Заработные платы и динамика по сферам

Сфера Зарплата (тыс. руб.) Динамика к 2023 г. Добыча сырья 138,1 +14% Сельское хозяйство 133,6 +16% Строительство, недвижимость 117,9 +20% Рабочий персонал 114,9 +23% Транспорт, логистика, перевозки 113,6 +25% Производство, сервисное обслуживание 113,3 +18% Высший и средний менеджмент 100,5 +31% Домашний, обслуживающий персонал 87,4 +40% Информационные технологии 49,2 +25% Искусство, развлечения, массмедиа 38,3 +2%

Общие выводы

Исследование показало, что наиболее высокие доходы сохраняются в традиционно прибыльных отраслях — добыче сырья, сельском хозяйстве и строительстве. Однако рекордный рост зарплат зафиксирован в обслуживающем секторе и у управленцев. Сферы искусства и медицины показали наименьшие темпы увеличения доходов.