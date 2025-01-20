Как изменились зарплаты в Оренбургской области за год: аналитика по сферам

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование уровня заработных плат в различных профессиональных сферах региона за 2024 год. Анализ выявил лидеров по уровню дохода и динамике их роста.

Лидеры по уровню заработной платы

Наиболее высокие доходы в 2024 году фиксировались в следующих отраслях:

  1. Добыча сырья: медианная зарплата составила 138,1 тыс. руб., прирост за год — +14%.
  2. Сельское хозяйство: доходы достигли 133,6 тыс. руб., что на +16% выше уровня 2023 года.
  3. Строительство и недвижимость: зарплата выросла на +20%, составив 117,9 тыс. руб..

Сферы с максимальным ростом доходов

Наибольший прирост зарплат был отмечен в следующих областях:

  • Домашний, обслуживающий персонал: рост на 40%, медианный доход — 87,4 тыс. руб..
  • Высший и средний менеджмент: увеличение на 31%, зарплата — 100,5 тыс. руб..
  • Маркетинг, реклама, PR: рост составил 29%, медианная зарплата — 48,8 тыс. руб..

Сферы с минимальным ростом

Наименьшая динамика наблюдалась в следующих отраслях:

  • Искусство, развлечения, массмедиа: зарплата увеличилась всего на +2%, достигнув 38,3 тыс. руб..
  • Медицина и фармацевтика: рост составил +7%, доходы остановились на уровне 55,2 тыс. руб..

Таблица: Заработные платы и динамика по сферам

Сфера Зарплата (тыс. руб.) Динамика к 2023 г.
Добыча сырья 138,1 +14%
Сельское хозяйство 133,6 +16%
Строительство, недвижимость 117,9 +20%
Рабочий персонал 114,9 +23%
Транспорт, логистика, перевозки 113,6 +25%
Производство, сервисное обслуживание 113,3 +18%
Высший и средний менеджмент 100,5 +31%
Домашний, обслуживающий персонал 87,4 +40%
Информационные технологии 49,2 +25%
Искусство, развлечения, массмедиа 38,3 +2%

Общие выводы

Исследование показало, что наиболее высокие доходы сохраняются в традиционно прибыльных отраслях — добыче сырья, сельском хозяйстве и строительстве. Однако рекордный рост зарплат зафиксирован в обслуживающем секторе и у управленцев. Сферы искусства и медицины показали наименьшие темпы увеличения доходов.

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