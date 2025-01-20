В 2024 году около 2 тыс. оренбуржцев трудоустроились после обучения через службу занятости

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Оренбургской области» за 2024 год на обучение, переобучение и повышение квалификации направлено 2,6 тыс. клиентов службы занятости. Также, благодаря нацпроекту «Демография», 1,8 тыс. жителей региона бесплатно освоили новые профессии или повысили квалификацию, при этом 80% из них нашли работу.

Востребованные профессии и обучение

Программы профессионального обучения охватывали наиболее востребованные на рынке труда специальности. Курсы проводились на базе профессиональных образовательных организаций региона, предоставляя актуальные навыки для трудоустройства.

Примером успеха стала Любовь Мишина из Тюльганского района. После профтестирования в центре занятости «Работа России» ей предложили обучение по профессии «делопроизводитель», которая востребована в её районе. Благодаря полученным знаниям, девушка устроилась в районный отдел образования.

Помощь в профессиональном самоопределении

В 2024 году 29,1 тыс. жителей Оренбургской области получили помощь в профориентации, а 5,5 тыс. человек воспользовались услугами социально-психологической поддержки для адаптации на рынке труда. Специалисты центров «Работа России» проводят:

Индивидуальные консультации и тестирования.

и тестирования. Тренинги для профессионального развития.

для профессионального развития. Помощь в составлении карьерного плана.

Как получить поддержку

Для доступа к этим мерам необходимо обратиться в кадровые центры «Работа России». Контактная информация доступна на официальном сайте службы занятости.