В Оренбургской области проводится зимний маршрутный учёт охотничьих ресурсов

С середины января до середины марта специалисты ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс» вместе с опытными охотниками-добровольцами проводят зимний маршрутный учёт (ЗМУ). Эта процедура направлена на установление численности охотничьих зверей и птиц, обитающих в регионе.

Особенности методики ЗМУ

Зимний маршрутный учёт считается одним из наиболее эффективных научных методов мониторинга охотничьих ресурсов. Его суть заключается в подсчёте:

Следов животных , пересекающих заранее подготовленные маршруты.

, пересекающих заранее подготовленные маршруты. Визуальных наблюдений птиц, попавших в поле зрения специалистов.

Маршруты протяжённостью от 5 до 15 км пролагаются по общедоступным охотничьим угодьям. Специалист, проводящий учёт, должен обладать хорошей физической подготовкой и навыками распознавания следов и видов животных.

Основные виды учёта

В рамках ЗМУ учитываются следующие виды охотничьих ресурсов:

Звери : лось, сибирская косуля, благородный олень, кабан, зайцы (беляк, русак), лисица, корсак, куница, волк, рысь, хорь.

: лось, сибирская косуля, благородный олень, кабан, зайцы (беляк, русак), лисица, корсак, куница, волк, рысь, хорь. Птицы: тетерев, серая куропатка.

В Оренбургской области для учёта используется 750 маршрутов общей протяжённостью более 9000 км. Полученные данные обрабатываются по математическим моделям, позволяющим переводить количество следов и наблюдений в оценочные показатели численности животных. Эти результаты используются для определения допустимого объёма добычи на предстоящий сезон охоты.

Динамика численности животных

За период с 2021 по 2024 годы численность отдельных видов животных и птиц в регионе увеличилась. Рост популяций отмечен у: