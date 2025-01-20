Уровень преступности в Оренбургской области снизился в 2024 году

Оренбургская область заняла 21 место в рейтинге регионов России по уровню преступности за 2024 год. Согласно данным РИА Новости, на 10 тысяч жителей пришлось 112,4 преступления.

Динамика преступности в Оренбургской области

В 2024 году в Оренбургской области наблюдается снижение уровня преступности. Количество преступлений на 10 тысяч жителей уменьшилось на 7,5% по сравнению с 2023 годом. Число тяжких и особо тяжких преступлений также снизилось на 5,1%, составив 32,8 случая на 10 тысяч жителей.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Наименьший уровень преступности зафиксирован в Чеченской Республике (16,6 преступлений на 10 тысяч жителей), Республике Ингушетия (36,8) и Республике Дагестан (42,9). Самые высокие показатели отмечены в Республике Карелия, Ненецком автономном округе и Республике Алтай (более 200 преступлений на 10 тысяч жителей).

Общероссийская статистика

В целом по России в 2024 году зарегистрировано 1911,3 тысячи преступлений. Это на 1,8% меньше, чем в 2023 году. Снижение уровня преступности в Оренбургской области соответствует общероссийской тенденции.