Трагедия в Медногорске: подросток загорелся на крыше поезда при попытке сделать селфи

19 января 2025 года в Медногорске Оренбургской области произошло жуткое происшествие. 17-летний подросток, забравшись на крышу вагона поезда, получил удар током и загорелся. По предварительным данным, молодой человек пытался сделать эффектное селфи или видео, но случайно задел дугу, находящуюся под высоким напряжением, что привело к возгоранию его одежды.

Хронология событий

Инцидент произошел ночью на железнодорожной станции. Очевидцы, находившиеся рядом, стали свидетелями страшной сцены: подросток, охваченный пламенем, катался по крыше вагона. Люди кричали ему, чтобы он спрыгнул в снег, чтобы потушить огонь. В итоге юноша последовал советам и упал с крыши, после чего пламя удалось сбить.

Состояние пострадавшего

Подростка немедленно доставили в реанимацию. По данным Telegram-канала Baza, у него диагностированы ожоги 80% тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 24. Врачи борются за его жизнь, но прогнозы остаются неутешительными.

Реакция общественности

Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и Telegram-каналах. На кадрах видно, как очевидцы, находясь в шоке, пытаются помочь подростку, крича ему советы. Женщина за кадром, напуганная происходящим, умоляла его спрыгнуть в снег.

Комментарий ЮУЖД

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги выразила обеспокоенность произошедшим, напомнив, что напряжение в контактной сети достигает 27 500 вольт. Даже приближение к проводам менее чем на 2 метра может привести к смертельным последствиям. ЮУЖД призывает родителей и педагогов усилить разъяснительную работу о безопасности на железной дороге. Также планируется проведение дополнительных профилактических мероприятий совместно с правоохранительными органами.

Причины трагедии

По словам свидетелей, подросток залез на крышу вагона ради экстремального фото или видео. Вероятно, молодые люди не осознавали опасности, связанной с нахождением на железнодорожных объектах, где провода находятся под высоким напряжением.

Предупреждение от экспертов

Этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности подростков и их увлечении экстремальными развлечениями, такими как зацепинг. Юристы и эксперты напоминают, что подобные действия не только опасны для жизни, но и могут повлечь за собой юридическую ответственность.

Заключение

Трагедия в Медногорске стала очередным напоминанием о том, как важно объяснять молодежи последствия необдуманных поступков. Взрослым и педагогам необходимо уделять больше внимания профилактике подобных инцидентов, чтобы предотвратить новые трагедии.