В Оренбурге открылись четыре новые электрозаправочные станции

В Оренбургской области расширяется инфраструктура для электромобилей. Четыре новые электрозаправочные станции (ЭЗС) заработали на улицах Чкалова, Новой, Восточной и проспекте Победы в Оренбурге. Эти современные станции обладают мощностью 150 кВт, что позволяет заряжать электромобили всего за 30 минут.

Инвестиции и поддержка

ЭЗС были установлены компаниями АО «Энергосервис Волги» и ООО «Единый оператор электрозаправочных станций», которые успешно прошли конкурсный отбор регионального министерства промышленности и энергетики. Общий объем субсидий составил 9,1 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей предоставлено федеральным бюджетом, а 1,6 млн рублей – из регионального.

Развитие сети электрозаправок

С открытием новых станций общее количество ЭЗС в регионе достигло 13: 12 находятся в Оренбурге, 1 – в Орске. Этот проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие энергетики» и региональной программы «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области».

Популярность электромобилей растет

По данным ГИБДД, в Оренбургской области зарегистрировано 1597 транспортных средств, способных работать на электродвигателях. Постепенное расширение инфраструктуры способствует росту популярности электрокаров среди жителей региона.

Национальная инициатива

Федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в 2022 году. Оренбургская область присоединилась к инициативе в 2024 году, что открыло новые возможности для развития экологически чистого транспорта в регионе.