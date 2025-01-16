Герой-спасатель и пострадавшие дети на пути к выздоровлению: пожар в Каргале, Оренбургская область

Состояние пострадавших детей после пожара в Каргале продолжает улучшаться. 12-летний Тимофей, спасший свою 8-месячную племянницу Нику, был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на тяжелое состояние, мальчик находится в сознании. Его младшая племянница переведена из реанимации в палату. Врачи отмечают положительную динамику: у девочки зафиксированы лишь поверхностные ожоги.

Трагедия и последствия

Пожар произошел 14 января 2025 года, унес жизни двух детей. Четверо пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Медицинский персонал активно применяет новейшее оборудование для лечения, включая противоожоговые кровати, создающие эффект невесомости. Этот метод снижает болевые ощущения и ускоряет заживление.

Состояние других детей

Двое других пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, их жизни ничто не угрожает, и они постепенно идут на поправку.

Поддержка пострадавшей семьи

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул, что семья получит всестороннюю помощь. Уже начат сбор средств для поддержки пострадавших. Власти обеспечат многодетную семью новым жильем и организуют похороны погибших детей.

Цитата губернатора:

«Состояние Тимофея и Ники постепенно улучшается. Врачи используют высокотехнологичное оборудование для их восстановления. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь семье в столь сложный период.»

Новая надежда

Местные жители активно участвуют в сборе средств, проявляя поддержку и сочувствие к пострадавшим. Семье предстоит долгий процесс восстановления, но благодаря помощи специалистов и неравнодушных людей надеемся они смогут преодолеть это тяжелое испытание.