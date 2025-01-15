На пожаре в Оренбурге погибли двое детей

Подробности происшествия

Сегодня, 20:32, в посёлке Каргала Оренбургской области произошло возгорание частного жилого дома на улице Максима Горького. Пожар охватил здание полностью, что потребовало привлечения дополнительных сил. На месте работал заместитель начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Валентин Гнедов.

Ход тушения

Для ликвидации пожара были задействованы:

9 единиц пожарной техники ,

, 21 сотрудник ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Всего на месте происшествия работали 46 человек и 19 единиц техники.

В 21:13 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров, а в 21:50 открытое горение удалось ликвидировать.

В ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела двоих детей, мальчика 3 лет и девочки 11 лет. На момент пожара в доме находились шестеро детей. Четверых удалось эвакуировать местным жителям до прибытия пожарных. Все спасённые дети были доставлены в медицинские учреждения.

Состояние пострадавших детей

Министерство здравоохранения региона сообщило подробности о состоянии детей, которым удалось выжить:

Двое братьев, 2009 и 2015 годов рождения, находятся в Областной детской больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дети остаются под наблюдением специалистов.

Третий брат, 2012 года рождения, находится в крайне тяжёлом состоянии. У него глубокие ожоги, которые покрывают до 50% поверхности тела.

Восьмимесячная девочка также в тяжёлом состоянии. У неё зафиксированы поверхностные ожоги, охватывающие до 30% поверхности тела.

Для спасения двух детей в критическом состоянии уже был проведён консилиум региональных специалистов. Сейчас готовится телемедицинская консультация с федеральным центром, чтобы согласовать тактику дальнейшего лечения.

Дальнейшие действия

На месте происшествия продолжают работать:

Психологи ГУ МЧС России, оказывающие поддержку пострадавшим.

Испытательная пожарная лаборатория, которая выясняет причины возгорания.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заверил, что семья получит всю необходимую помощь:

«Мы делаем всё возможное для восстановления здоровья пострадавших детей, обеспечения семьи и решения вопросов их дальнейшего жизнеустройства».

Причины трагедии продолжают выясняться.