Между Самарой и Оренбургом могут появиться электрички

Долгосрочные планы железнодорожного сообщения

В Самарской области рассматривают возможность запуска пригородных поездов между Самарой и Оренбургом. Планируется маршрут через станции Мирная, Кинель, Колтубанка и Бузулук.

По словам Алексея Ситникова, заместителя начальника Куйбышевской железной дороги, реализация проекта ожидается не раньше 2029-2030 годов.

Текущее сообщение

Сейчас из Самары в Оренбург можно доехать только на поездах дальнего следования. Время в пути составляет около шести часов и более.

Скоростные маршруты

Кроме того, власти обсуждают запуск скоростных электричек между Самарой и Уфой. По предварительным данным, «Ласточки» могут начать курсировать на этом направлении в 2026 году, но конкретных сроков пока не названо.

Для справки:

Скоростные электрички «Ласточка» перевозят пассажиров в Самарской области с 2021 года. 13 января 2025 года открыт новый маршрут: Самара — Новокуйбышевск.