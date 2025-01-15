Рост заболеваемости ОРВИ в Оренбургской области: актуальная информация и рекомендации

Повышение уровня заболеваемости ОРВИ
На второй неделе января 2025 года (с 6 по 12 января) в Оренбургской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Увеличение случаев наблюдается во всех возрастных группах. На город Оренбург приходится 55,3% от общего числа зарегистрированных случаев ОРИ.
Преобладание негриппозных вирусов
Согласно данным лабораторного мониторинга, среди выявленных респираторных вирусов доминируют негриппозные возбудители: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, сезонный коронавирус и РС-вирус. В то же время отмечается рост доли вирусов гриппа в структуре положительных находок.
Снижение заболеваемости COVID-19
По итогам второй недели января зафиксировано снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Удельный вес случаев COVID-19 составил всего 1,8% от общего числа респираторных заболеваний.
Рекомендации Роспотребнадзора
Для предотвращения распространения инфекций и сохранения здоровья населения, Управление Роспотребнадзора рекомендует:
- Надевать маску в местах массового скопления людей.
- Часто и тщательно мыть руки с мылом.
- Избегать переохлаждения и поддерживать комфортную температуру тела.
- Регулярно проветривать помещения.
- Свести к минимуму контакты с людьми, имеющими симптомы простуды.
- При кашле и чихании использовать одноразовые салфетки.
- Не трогать лицо руками, чтобы предотвратить попадание микробов через слизистые оболочки.
- Вести здоровый образ жизни: полноценно высыпаться, питаться сбалансированно, гулять на свежем воздухе и заниматься активным отдыхом.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу и избегать самолечения.
Эти меры помогут снизить риск заражения и поддерживать иммунитет на высоком уровне.