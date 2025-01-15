Рост заболеваемости ОРВИ в Оренбургской области: актуальная информация и рекомендации

Повышение уровня заболеваемости ОРВИ

На второй неделе января 2025 года (с 6 по 12 января) в Оренбургской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Увеличение случаев наблюдается во всех возрастных группах. На город Оренбург приходится 55,3% от общего числа зарегистрированных случаев ОРИ.

Преобладание негриппозных вирусов

Согласно данным лабораторного мониторинга, среди выявленных респираторных вирусов доминируют негриппозные возбудители: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, сезонный коронавирус и РС-вирус. В то же время отмечается рост доли вирусов гриппа в структуре положительных находок.

Снижение заболеваемости COVID-19

По итогам второй недели января зафиксировано снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Удельный вес случаев COVID-19 составил всего 1,8% от общего числа респираторных заболеваний.

Рекомендации Роспотребнадзора

Для предотвращения распространения инфекций и сохранения здоровья населения, Управление Роспотребнадзора рекомендует:

Надевать маску в местах массового скопления людей.

Часто и тщательно мыть руки с мылом.

Избегать переохлаждения и поддерживать комфортную температуру тела.

Регулярно проветривать помещения.

Свести к минимуму контакты с людьми, имеющими симптомы простуды.

При кашле и чихании использовать одноразовые салфетки.

Не трогать лицо руками, чтобы предотвратить попадание микробов через слизистые оболочки.

Вести здоровый образ жизни: полноценно высыпаться, питаться сбалансированно, гулять на свежем воздухе и заниматься активным отдыхом.

При первых признаках заболевания обращаться к врачу и избегать самолечения.

Эти меры помогут снизить риск заражения и поддерживать иммунитет на высоком уровне.