Поддержка для развития туристической инфраструктуры в Оренбуржье

В 2025–2027 годах Минэкономразвития России запускает конкурсный отбор, целью которого является оказание поддержки инвестиционным проектам, связанным с созданием модульных некапитальных средств размещения. Эта инициатива является частью стратегии по развитию легкой туристической инфраструктуры, особенно глэмпингов, которые становятся все более популярными среди туристов.

Основные аспекты программы

Финансирование : Максимальный размер субсидии составляет 1, 5 млн рублей на один номер, включая жилые помещения с индивидуальными удобствами.

Стоимость проекта : Субсидия не может превышать 50% от общей стоимости инвестиционного проекта.

Приоритеты отбора : Большее предпочтение будет отдаваться заявкам с более низкой стоимостью номера и тем, которые были поданы раньше.

Требования к заявителям

Важно, чтобы на момент подачи заявки категория и вид разрешенного использования земельного участка соответствовали целевому назначению субсидии. Это условие является ключевым для участия в конкурсе.

Процедура подачи заявок

Заявки принимаются по электронной почте office22@mail.orb.ru до 17:00 21 февраля 2025 года. Для тех, кто хочет получить более подробные разъяснения, 20 января в 15:00 состоится видеоконференция. Подключиться к ней можно по ссылке. Запись конференции будет доступна в официальном телеграм-канале министерства.

Дополнительные ресурсы

Все необходимые документы и условия участия можно найти на сайте министерства. Для получения консультаций можно позвонить по телефону 8 (3532) 32-37-47 (доб.2005).

Туристические перспективы Оренбуржья

Оренбургская область предлагает разнообразные туристические маршруты:

Пешеходные : Исследуйте живописные тропы и природные ландшафты.

Историко-культурные : Погрузитесь в богатое культурное наследие региона.

Экологические : Насладитесь чистотой природы и экологическими достопримечательностями.

Событийные : Участвуйте в местных фестивалях и мероприятиях.

Промышленные : Посетите уникальные промышленные объекты.

В регионе работают 9 туроператоров, более 40 аттестованных гидов и экскурсоводов. Гостей ожидают более 260 гостиниц, отелей и хостелов, а также 18 санаториев. В области расположено 46 музеев, 9 театров и 200 интерактивных площадок. По территории проложено около 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий.