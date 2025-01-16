Поддержка для развития туристической инфраструктуры в Оренбуржье

Туристические достопримечательности Оренбуржья

В 2025–2027 годах Минэкономразвития России запускает конкурсный отбор, целью которого является оказание поддержки инвестиционным проектам, связанным с созданием модульных некапитальных средств размещения. Эта инициатива является частью стратегии по развитию легкой туристической инфраструктуры, особенно глэмпинговкоторые становятся все более популярными среди туристов.

Основные аспекты программы

  • ФинансированиеМаксимальный размер субсидии составляет 1,млн рублей на один номер, включая жилые помещения с индивидуальными удобствами.
  • Стоимость проектаСубсидия не может превышать 50% от общей стоимости инвестиционного проекта.
  • Приоритеты отбораБольшее предпочтение будет отдаваться заявкам с более низкой стоимостью номера и тем, которые были поданы раньше.

Требования к заявителям

Важно, чтобы на момент подачи заявки категория и вид разрешенного использования земельного участка соответствовали целевому назначению субсидии. Это условие является ключевым для участия в конкурсе.

Процедура подачи заявок

Заявки принимаются по электронной почте office22@mail.orb.ru до 17:00 21 февраля 2025 года. Для тех, кто хочет получить более подробные разъяснения, 20 января в 15:00 состоится видеоконференция. Подключиться к ней можно по ссылкеЗапись конференции будет доступна в официальном телеграм-канале министерства.

Дополнительные ресурсы

Все необходимые документы и условия участия можно найти на сайте министерстваДля получения консультаций можно позвонить по телефону 8 (3532) 32-37-47 (доб.2005).

Туристические перспективы Оренбуржья

Оренбургская область предлагает разнообразные туристические маршруты:

  • ПешеходныеИсследуйте живописные тропы и природные ландшафты.
  • Историко-культурныеПогрузитесь в богатое культурное наследие региона.
  • ЭкологическиеНасладитесь чистотой природы и экологическими достопримечательностями.
  • СобытийныеУчаствуйте в местных фестивалях и мероприятиях.
  • ПромышленныеПосетите уникальные промышленные объекты.

В регионе работают туроператоров, более 40 аттестованных гидов и экскурсоводов. Гостей ожидают более 260 гостиниц, отелей и хостелов, а также 18 санаториев. В области расположено 46 музеев, театров и 200 интерактивных площадок. По территории проложено около 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий.

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