Герои будней: 35 оренбуржцев получили государственные и региональные награды

Глава региона вручил награды оренбуржцам за вклад в развитие области

15 января в Оренбурге состоялась церемония вручения государственных и региональных наград. Глава региона Денис Владимирович Паслер отметил достижения 35 оренбуржцев в различных сферах.

Высокая оценка труда оренбуржцев

– Ваши усилия заслужили признание на государственном уровне. Это подтверждает, что трудовые традиции Оренбуржья продолжают развиваться. В регионе немало специалистов, увлеченных своим делом и успешных в разных отраслях, – подчеркнул губернатор.

Награды получили представители предприятий, медицины, науки, общественной деятельности и экономики.

Вручение наград в Год защитника Отечества

В Год защитника Отечества, объявленный Президентом России, особое внимание уделено участникам специальной военной операции (СВО). Участники боевых действий и волонтеры отмечены наградами за храбрость и поддержку. Региональный знак отличия «За содействие специальной военной операции» вручён волонтёрам и активистам.

Награды за воспитание и семейные ценности

Медали ордена «Родительская слава» вручены многодетным семьям за воспитание детей и сохранение традиционных ценностей. Награды получили семьи из Гайского, Оренбургского и Домбаровского районов.

За подвиг и профессиональные достижения

Государственными наградами за мужество и самоотверженность при исполнении долга отмечены участники СВО. Среди награждённых:

Орден Мужества – сержант Раниль Агишев;

– сержант Раниль Агишев; Медаль «За храбрость» II степени – рядовой Марат Лукманов;

– рядовой Марат Лукманов; Медаль Жукова – рядовой Алексей Базлов.

Медалью Суворова награждён младший сержант Данияр Букенбаев. Также были отмечены сотрудники здравоохранения, экономики и науки. Почётное звание «Заслуженный врач РФ» получили три представителя медицины региона.

Участие в ликвидации последствий паводка

Памятные знаки «За помощь в ликвидации паводка 2024» вручены спасателям, пожарным и волонтёрам. Среди награждённых – сотрудники аварийно-спасательных служб и пожарной охраны. Их действия помогли минимизировать последствия весеннего паводка в области.