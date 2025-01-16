Оренбургский Аэропорт: Новый Рубеж в 1 Миллион Пассажиров в 2024 Году

Международный аэропорт «Оренбург» завершил 2024 год с впечатляющими результатами. Общий пассажиропоток превысил 1 005 000 человек, что стало вторым годом подряд, когда аэропорт обслужил более миллиона пассажиров.

Основные Показатели 2024 Года

В течение года в аэропорту было выполнено более 8 900 взлётно-посадочных операций. Из них:

Внутрироссийские рейсы : 953 600 пассажиров, что составляет 95% от общего пассажиропотока.

: 953 600 пассажиров, что составляет 95% от общего пассажиропотока. Международные рейсы: Около 52 000 пассажиров.

Общий объём груза и почты, обработанный в 2024 году, составил примерно 1 076 тонн.

Новые Направления и Популярные Маршруты

В 2024 году аэропорт предложил рейсы по 14 направлениям, включая новое направление в Горно-Алтайск. Однако, как и в предыдущие годы, самыми востребованными оставались рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Эти маршруты обслуживали 9 различных авиакомпаний.

Строительство Нового Терминала

В 2024 году продолжилось активное строительство нового пассажирского терминала для внутренних и международных авиалиний. Основные этапы завершены:

Закончены работы по устройству фундамента и монолитной части здания .

. Выполнен вынос сетей из пятна застройки .

. Начаты работы по остеклению фасадов и монтажу кровли.

В настоящее время ведётся монтаж перекрестно-стержневой пространственной конструкции, формирующей декоративный фасад. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

Заключение

Аэропорт «Оренбург» продолжает оставаться главными воздушными воротами Оренбургской области, ежегодно обслуживая более 1 миллиона пассажиров. С его современной инфраструктурой и расширяющимся списком направлений, аэропорт уверенно смотрит в будущее, предлагая пассажирам качественные услуги и комфортные условия.