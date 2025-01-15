Как защитить свои активы на децентрализованных биржах

Децентрализованные биржи (Decentralized exchanes, DEX) работают по принципу P2P. Они предоставляют удобный интерфейс, но средства хранятся на кошельках пользователей. Для торговли не нужно регистрироваться и проходить верификацию. Даже если биржа закроется, активы останутся у их держателей. Это обеспечивает высокую защиту и анонимность, но риски все равно присутствуют. В статье рассмотрим безопасность на децентрализованной бирже.
Какие опасности встречаются при работе с DEX?
Так как децентрализованные площадки не хранят средства пользователей, то и финансовых потерь не должно быть. К сожалению, некоторые пользователи все равно теряют деньги. Часто это происходит из-за банальной невнимательности, но встречаются случаи, связанные с особенностями криптовалют:
- Поддельные сайты, которые имитируют реальные DEX;
- Скам-проекты, направленные на быстрое получение высокой доходности, например, pump and dump;
- Психологическое манипулирование через звонки, мессенджеры и социальные сети;
- Проскальзывание цены;
- Ошибки в смарт-контрактах;
- Недостаток ликвидности.
От большинства рисков легко защититься, если выбрать надежную платформу и придерживаться простых правил.
Как защитить средства на децентрализованной бирже?
Можно выделить 7 основных правил при работе с DEX.
- Известные площадки. Новые биржи часто предлагают привлекательные условия, только не всегда они оказываются действительно выгодными. Лучше заплатить чуть больше комиссии, но быть уверенным в надежности платформы. Это касается и кошельков.
- Переписки с неизвестными. Мошенники бывают очень убедительными. Они могут взломать аккаунты друзей и в переписке предложат перейти по ссылке. Важно оставаться бдительным и всегда проверять адрес сайта в браузере.
- Установка приложений. Скачать приложение для торговли можно на официальном сайте проекта. Не нужно искать его на других ресурсах, особенно где обещают взломанные версии. Сюда также относятся и разрешения для браузера.
- Изучение смарт-контракта. Прочитать код сможет далеко не каждый, но можно хотя бы узнать информацию о проекте, его команде, почитать исследования и отзывы. Это касается не только децентрализованных бирж, но и любых других площадок.
- Распределение активов. Не стоит пользоваться только одной биржей. Если с ней случится какая-то неприятность, можно потерять все средства. Также не стоит совершать одну сделку на крупную сумму. Лучше разделить ее на несколько маленьких.
К сожалению, даже самые надежные и проверенные протоколы иногда содержат уязвимости. Одна из особенностей криптовалют – это прозрачность транзакций. Она же сильно упрощает жизнь хакерам.
Заключение
Криптовалютный рынок привлекает не только инвесторов, но и мошенников. С развитием децентрализованных финансов появились новые виды киберпреступлений. Чтобы не потерять активы, в большинстве случаев нужно быть просто внимательным.