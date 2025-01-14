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15 января 2025 г.
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План «Ковёр» в авиации

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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План «Ковёр» — это режим закрытого неба, который применяется в авиации для обеспечения безопасности полетов. Он подразумевает требование немедленной посадки или вывода из определенной зоны всех летательных аппаратов, находящихся в воздухе. Этот режим может быть введен в ответ на различные угрозы, такие как появление неопознанных объектов в воздушном пространстве или другие чрезвычайные ситуации.

Применение плана «Ковёр»

План «Ковёр» используется в различных ситуациях, включая:

  • Угрозы безопасности: Введение плана может быть вызвано угрозами, такими как атаки беспилотников или другие потенциальные опасности для гражданской авиации. Например, в аэропортах Санкт-Петербурга и Казани план «Ковёр» вводился из-за угрозы атак беспилотников 1  2.
  • Неопознанные объекты: Если в воздушном пространстве обнаруживается неопознанный объект, это может привести к введению режима «Ковёр», чтобы предотвратить возможные инциденты 3  4.
  • Чрезвычайные ситуации: В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как террористические угрозы или другие опасные ситуации, план «Ковёр» может быть активирован для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей 5.

Процедуры при введении плана «Ковёр»

Когда план «Ковёр» объявляется, все находящиеся в воздухе самолеты и вертолеты должны следовать указаниям диспетчеров и немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту или покинуть опасную зону. Это требует слаженной работы всех служб аэропорта и авиационных властей для обеспечения безопасности полетов и минимизации рисков 6 7.

Таким образом, план «Ковёр» является важным инструментом в системе авиационной безопасности, позволяющим быстро реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность гражданской авиации.

План «Ковёр» также включает в себя четкие регламенты, согласно которым он может быть введен. В частности, он активируется в следующих случаях:

  • Незаконное пересечение границы: Если воздушный объект нарушает границу России, это может стать основанием для введения плана.
  • Применение оружия: Если против воздушного судна-нарушителя применяется оружие или боевые средства, это также требует активации плана «Ковёр».
  • Неопознанные летательные объекты: Появление неопознанных объектов в воздушном пространстве также является основанием для введения режима закрытого неба 2 3 4.

При введении плана «Ковёр» диспетчеры сообщают всем находящимся в воздухе воздушным судам о необходимости немедленно приземлиться или покинуть зону действия плана. Это может вызвать значительные задержки и отмены рейсов, что приводит к скоплению пассажиров в аэропортах 5 6 .

Кроме того, план «Ковёр» не распространяется на военные и спасательные самолеты, которые могут продолжать выполнять свои задачи в зоне действия плана

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