В связи с ухудшением погодных и дорожных условий 19 февраля на дорогах области введено временное ограничение в движении транспортных средств.
20 февраля с 16:00 (ограничения сняты)
Ташлинский район
- а/д Благодарное – Придолинное
- а/д Придолинное – Герасимовка
- а/д Подъезд к с. Шестаковка от а/д Ивановка — Сорочинск – Ташла
- а/д Шестаковка – Баширово
20 февраля с 12:45 (закрытые дороги)
Илекский район
- Остается закрытым для движения всех транспортных средств участок с км. 23+000 по км. 42+000 автомобильной дороги «Мухраново — Чесноковка» (участок от поворота на с. Рассыпное до с. Нежнеозерное Илекского района)
20 февраля с 12:45 (ограничения сняты)
Илекский район
- на участке с км. 7+000 по км. 23+000 автомобильной дороги «Мухраново — Чесноковка» (Илекский район);
- на участке с км. 0+000 по км. 5+500 автомобильной дороги «Рассыпное — Волостоновка» (Илекский район).
20 февраля с 13:00 (ограничения сняты)
Илекский район
- а/д Мухраново — Чесноковка км 7 – км 23
- а/д Рассыпное — Волостновка км 0 – км 5+500.
20 февраля с 08:00 (ограничения сняты)
Ташлинский район
- на участке с км. 23+500 по км. 92+500 автомобильной дороги «Илек — Ташла — Соболево»;
- на участке с км. 0+000 по км. 5+850 автомобильной дороги «Подъезд к селу Зерновое» от автомобильной дороги «Илек — Ташла — Соболево»;
- на участке с км. 122+000 по км. 161+000 автомобильной дороги «Ивановка — Сорочинск — Ташла».