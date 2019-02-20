В связи с ухудшением погодных и дорожных условий 19 февраля на дорогах области введено временное ограничение в движении транспортных средств.

20 февраля с 16:00 (ограничения сняты)

Ташлинский район

а/д Благодарное – Придолинное

а/д Придолинное – Герасимовка

а/д Подъезд к с. Шестаковка от а/д Ивановка — Сорочинск – Ташла

а/д Шестаковка – Баширово

20 февраля с 12:45 (закрытые дороги)

Илекский район

Остается закрытым для движения всех транспортных средств участок с км. 23+000 по км. 42+000 автомобильной дороги «Мухраново — Чесноковка» (участок от поворота на с. Рассыпное до с. Нежнеозерное Илекского района)

20 февраля с 12:45 (ограничения сняты)

Илекский район

на участке с км. 7+000 по км. 23+000 автомобильной дороги «Мухраново — Чесноковка» (Илекский район);

на участке с км. 0+000 по км. 5+500 автомобильной дороги «Рассыпное — Волостоновка» (Илекский район).

20 февраля с 13:00 (ограничения сняты)

Илекский район

а/д Мухраново — Чесноковка км 7 – км 23

а/д Рассыпное — Волостновка км 0 – км 5+500.

20 февраля с 08:00 (ограничения сняты)

Ташлинский район