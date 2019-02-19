В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (обильное выпадение осадков, недостаточная видимость) на дорогах области вводится временное ограничение в движении транспортных средств. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.

19 февраля с 18:30 (ограничения сняты):

на участке с км. 146+700 по км. 176+000 автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к г. Оренбургу) (участок от границы Самарской области до поселка Искра Бузулукского района Оренбургской области).

19 февраля с 17:15 (ограничения вводятся)

Ташлинский район