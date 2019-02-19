В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (обильное выпадение осадков, недостаточная видимость) на дорогах области вводится временное ограничение в движении транспортных средств. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.
19 февраля с 18:30 (ограничения сняты):
- на участке с км. 146+700 по км. 176+000 автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к г. Оренбургу) (участок от границы Самарской области до поселка Искра Бузулукского района Оренбургской области).
19 февраля с 17:15 (ограничения вводятся)
Ташлинский район
- на участке с км. 23+500 по км. 92+500 автомобильной дороги «Илек — Ташла – Соболево»;
- на участке с км. 0+000 по км. 21+650 автомобильной дороги «Подъезд к поселку Криницы» от автомобильной дороги «Илек — Ташла — Соболево»;
- на участке с км. 0+000 по км. 9+990 автомобильной дороги «Криницы — Придолинный»;
- на участке с км. 0+000 по км. 20+040 автомобильной дороги «Благодарное — Придолинное»;
- на участке с км. 0+000 по км. 4+870 автомобильной дороги «Придолинное — Герасимовка»;
- на участке с км. 0+000 по км. 21+720 автомобильной дороги «Подъезд к селу Пустобаево» от автомобильной дороги «Ташла — Раннее»;
- на участке с км. 0+000 по км. 13+510 автомобильной дороги «Подъезд к селу Шестаковка» от автомобильной дороги «Ивановка — Сорочинск — Ташла»;
- на участке с км. 0+000 по км. 2+160 автомобильной дороги «Шестаковка — Баширово»;
- на участке с км. 0+000 по км. 10+400 автомобильной дороги «Ясная Поляна — Солнечный»;
- на участке с км. 0+000 по км. 2+880 автомобильной дороги «Ясная Поляна — Восходящий»;
- на участке с км. 0+000 по км. 5+850 автомобильной дороги «Подъезд к селу Зерновое» от автомобильной дороги «Илек — Ташла — Соболево»;
- на участке с км. 0+000 по км. 6+050 автомобильной дороги «Раннее — граница Республики Казахстан»;
- на участке с км. 122+000 по км. 161+000 автомобильной дороги «Ивановка — Сорочинск — Ташла»;
- на участке с км. 0+000 по км. 34+120 автомобильной дороги «Ташла — Раннее».