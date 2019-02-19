Прокуратура города Оренбурга возбудила в отношении главы Южного округа г. Оренбурга дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Поводом стали результаты проведенной проверки. Установлено, что ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» в ежедневном режиме осуществляется контроль за состоянием городских дорог. По итогам этих мероприятий неоднократно составлялись акты о выявленных недостатках, главам округов города выдавались предписания об устранении нарушений, за неисполнение предписаний составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ.

Однако некоторые предписания дорожных полицейских так и остаются не исполненными администрацией Южного округа. Так, не устранены нарушения при содержании дорог по улицам Монтажников, Чкалова, Лесозащитной, Чичерина в г. Оренбурге.

В связи с изложенным, прокуратура поставила вопрос об административной ответственности главы Южного округа областного центра. Материалы направлены на рассмотрение мировому судье судебного № 4 Ленинского района г. Оренбурга.

Ранее, 28 января 2019 года прокуратурой города в адрес главы г. Оренбурга вносилось представление об устранении нарушений требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в котором указывалось на неликвидированные снежные валы в районе пешеходных переходов на 24 улицах города (ул. Авторемонтная, 13а, пр. Победы, 78, ул. Волгоградская, 44, ул. Народная, 17 и других) и имеющиеся скопления снега на обочинах дорог на 18 улицах города (ул. Терешковой, Восточная, 8 Марта и других). После рассмотрения данного акта прокурорского реагирования администрация приступила к устранению нарушений.

Помимо мер, принимаемых в целях обеспечения безопасности движения на дорогах, прокуроры также реагируют на факты ненадлежащей уборки снега и наледи со зданий и на придомовых территориях.

Так, прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга проводится проверка по факту схода со здания ТД «Успех» по ул. Ленинской г. Оренбурга снега на прохожую. В рамках данной проверки прокуроры намерены дать оценку действиям виновных лиц, вплоть до решения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).