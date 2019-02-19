В связи с неблагоприятными погодными условиями с 19 февраля 2019 года на территории муниципального образования «город Оренбург» введен режим чрезвычайной ситуации.

— Режим ЧС вводится с целью привлечения сил и средств предприятий и организаций различных форм собственности для обеспечения безопасности населения — уборки сосулек, наледи и для уборки и вывоза максимального количества снега в целях минимизации подтопления жилых домов в период активного снеготаяния, — сказал первый заместитель Главы города Сергей Чуфистов.

С постановлением Главы города Оренбурга № 9-п от 19.02.2019 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «город Оренбург» можно ознакомиться на Официальном Интернет-портале города Оренбурга.