Сегодня Глава города Дмитрий Кулагин встретился с бойцами студенческих отрядов Оренбурга.

В 2019 году движение студенческих отрядов Российской Федерации отметит 60-летие и 15-летие современного этапа своего развития. Юбилейные мероприятия стартовали 17 февраля, в День российских студенческих отрядов.

На сегодняшний день бойцами РСО по всей стране являются свыше 236 тысяч молодых людей. Только в Оренбурге за 2018 год на базе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования города сформированы студенческие отряды общей численностью 1235 человек.

Дмитрий Кулагин: «Мы ждем от вас инициатив и готовы оказать поддержку в их реализации!».

Дмитрий Кулагин не только поделился своими воспоминаниями о годах студенчества с бойцами студотрядов, но и поблагодарил ребят за энтузиазм, неравнодушие, активность.

В 2018 году более 1500 бойцов оренбургских студотрядов трудились на территории нашей области, Краснодарского края, Московской, Пензенской и Ленинградской областей, Республики Крым, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Самарской области.

Молодые люди работали в детских оздоровительных лагерях и санаториях, на строительных объектах, проводниками пассажирских вагонов, на сельскохозяйственных предприятиях, в больницах, клиниках и пунктах оказания медицинской помощи младшим медицинским персоналом и в других отраслях экономики.

На встрече, прошедшей в режиме вопрос – ответ, студенты интересовались отношением Главы города к студенческим отрядам, задавали другие интересующие их вопросы. Обсудили в том числе и качества, которыми должен обладать современный молодой человек.

«Желание открывать новые горизонты, не быть равнодушным, быть готовым прийти на помощь, познавать новое и не останавливаться на достигнутом — вот те качества молодого человека, которые ценились всегда и будут востребованы, — отметил Дмитрий Кулагин. — Вы живете интересной студенческой жизнью, успеваете хорошо учиться и помогать людям. Потенциал молодежи гигантский. Мы ждем от вас инициатив и готовы оказать поддержку в их реализации!»