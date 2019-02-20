При большом стечении горожан в культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя открылась выставка «„Белая роза“ – студенческое Сопротивление режиму Гитлера. Мюнхен, 1942-43 гг.». Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» продолжает рассказ о нашем соотечественнике Александре Шмореле и его товарищах по борьбе с нацизмом в регионах России. В самом сердце города-Героя – в бывшем кинотеатре «Украина», состоялся показ документального фильма «Противостояние „Белой розы“» режиссера Сергея Линцова.

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя Татьяна Щербакова, помощник благочинного Севастопольского округа Русской Православной Церкви протоиерей Стефан Сломчинский, директор музея Николай Мусиенко. Президент оренбургского фонда «Евразия», биограф Александра Шмореля Игорь Храмов представлял выставку, фильм и книги, посвященные «Белой розе».

Благодаря поддержке проекта выставочного турне Фондом Президентских грантов в 2018 году, оренбуржцы получили возможность в Севастополе так же, как ранее в Магадане и Перми, вручить всем средним учебным заведениям города биографию Александра Шмореля, вышедшую в прошлом году в Москве в знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных людей». Представители 60 школ Севастополя побывали на открытии выставки «Белая роза» и получили книжный подарок.

Приятный сюрприз из Оренбурга ожидал и Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого: «Евразия» передала в дар Севастополю около 70 наименований альбомов и книг Оренбургского книжного издательства им. Г.П. Донковцева. Это книги Юрия Энтина и Гарри Бардина, Юлиана Семенова и Юрия Домбровского, Владимира Карпова и Надежды Кондаковой, Юрия Ряшенцева, Валеринана Правдухина, Павла Северного, альбомы оренбургских художников, издания по истории Оренбуржья.

Выставка «Белая роза» будет работать в Севастополе по адресу ул. Ленина, 35, до 24 марта. Вход на экспозицию свободный.