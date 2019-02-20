В ходе очередного скандала, произошедшего на почве личной неприязни, сын взял в руки молоток с гвоздями и забил дверь комнаты, в которой проживает мать, лишив последнюю свободы.
Лишь спустя несколько часов 82-летнюю женщину освободили из заточения прибывшие на помощь сотрудники полиции и сосед.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Накануне районный суд рассмотрел данное дело.
В суде мужчине задали вопрос «зачем?», подсудимый ответил просто: «чтобы посидела и подумала над своим поведением».
С учетом признания вины суд назначил виновному лицу наказание в виде 1 года ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.